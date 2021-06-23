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"Дельта" добрался до Украины. Коронавирус с необычными симптомами: что важно знать

Автор: Ульяна Безпалько

Подтверждение двух случаев штамма "Дельта" в Украине пришло из лондонской лаборатории, где проводили анализ образцов вируса. Подозрения на этот вариант появились из-за того, что симптомы у зараженных отличались от тех, которые встречались ранее у больных COVID-19 в Украине

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в команде президента Владимира Зеленского.

По его словам, двое инфицированных въехали в Украину из России и уже по прибытию обнаружили заражение. Они были госпитализированы, после чего у них взяли образцы на анализ, уточнил собеседник.

"У них заподозрили этот штамм, поскольку немного отличаются симптомы от других штаммов. Тошнота, насморк, першение в горле и температура появляется не с первого дня, но она очень высокая. Сейчас эти люди находятся в одной из киевских больниц. Хуже всего, что при этом штамме молодые люди, подростки болеют чаще, чем при других вариантах вируса", - отметил источник.

Отметим, как заявляют в международном альянсе GAVI, исследования показывают, что симптомы штамма "Дельта" действительно могли измениться. Так, у больных штаммом "Дельта" все чаще наблюдается

Напомним, в материале РБК-Украина вы можете прочитать, чем опасный штамм "Дельта" и какие меры для его сдерживания планирует принять Украины.

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