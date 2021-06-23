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"Дельта" дістався до України. Коронавірус з незвичайними симптомами: що важливо знати

Автор: Уляна Безпалько

Підтвердження двох випадків штаму "Дельта" в Україні прийшло з лондонської лабораторії, де проводили аналіз зразків вірусу. Підозри на цей варіант з'явилися через те, що симптоми у заражених відрізнялися від тих, які зустрічалися раніше у хворих COVID-19 в Україні

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в команді президента Володимира Зеленського.

За його словами, двоє інфікованих в'їхали в Україну з Росії і вже по прибуттю виявили зараження. Вони були госпіталізовані, після чого у них взяли зразки на аналіз, уточнив співрозмовник.

"У них запідозрили цей штам, оскільки трохи відрізняються симптоми від інших штамів. Нудота, нежить, першіння в горлі і температура з'являється не з першого дня, але вона дуже висока. Зараз ці люди знаходяться в одній з київських лікарень. Найгірше, що при цьому штамі молоді люди, підлітки хворіють частіше, ніж при інших варіантах вірусу", - зазначило джерело.

Зазначимо, як заявляють в міжнародному альянсі GAVI, дослідження показують, що симптоми штаму "Дельта" дійсно могли змінитися. Так, у хворих штамом "Дельта" все найчастіше спостерігається

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна ви можете прочитати, чим небезпечний штам "Дельта" та які заходи для його стримування планує вжити Україна.

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