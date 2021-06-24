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"Дельта" в Украине: Ляшко заявил, что вакцинированные граждане защищены

Автор: Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.

Об этом министр заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Течение более тяжелое. Все профилактические мероприятия работают. Тест-системы работают и проявляют этот штамм", - заверил глава Минздрава.

Также он ответил и на вопрос по поводу лечения.

"Лечение, это отдельный вопрос. Той терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Препарат не изобретен, есть определенные продвижения. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, они защищены", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, 23 июня состоялось совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором обсудили распространение штамма коронавируса "Дельта" в мире и связанные с ним угрозы.

Как писало РБК-Украина, вчера стало известно о подтверждении 2 случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в киевской больнице.

Отметим, директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктор Андреа Аммон подчеркнул, что к концу августа данный штамм будет составлять 90% всех новых случаев заболевания в Европейском союзе.

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Виктор ЛяшкоКоронавирус