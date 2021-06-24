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"Дельта" в Україні: Ляшко заявив, що вакциновані громадяни захищені

Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що перебіг хвороби, викликаної "Дельта" штамом коронавірусу, є тяжкішим. За його словами, провакциновані українці від нього захищені.

Про це міністр заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Перебіг тяжкіший. Усі профілактичні заходи працюють. Тест-системи працюють і виявляють цей штам", - запевнив глава МОЗ.

Також він відповів і на питання щодо лікування.

"Лікування, це окреме питання. Тої терапії, яка вбиває коронавірус, не існує, є симптоматичне лікування і певні препарати, які сьогодні ще проходять клінічні випробування. Препарат не винайдений, є певні просування. Я думаю, десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють. Люди, які провакциновані, вони захищені", - підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, 23 червня відбулася нарада Ради національної безпеки і оборони України, на якій обговорили поширення штаму коронавірусу "Дельта" у світі й пов'язані з ним загрози.

Як писало РБК-Україна, вчора стало відомо про підтвердження 2 випадків зараження штамом "Дельта" в Україні. Інфіковані особи зараз лікуються у київській лікарні.

Відзначимо, директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань доктор Андреа Аммон підкреслив, що до кінця серпня даний штам становитиме 90% усіх нових випадків захворювання у Європейському союзі.

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Віктор ЛяшкоКоронавірус