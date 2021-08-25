ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В День независимости 20 тысяч украинцев вакцинировались от COVID 

Новина українською →
Среда 25 августа 2021 09:07
В День независимости 20 тысяч украинцев вакцинировались от COVID  Фото: в Украине 24 августа вакцинировали 20 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине вакцинировали 20 739 человек от коронавируса за сутки 24 августа. Одну дозу получили 8 272 человека, полностью иммунизированные - 12 467 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В течение суток работали 254 мобильные бригады, 821 пункт прививки, 301 центр вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито - 5 108 074 человека, из них получили одну дозу - 5 108 072 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 192 128 человек.

Всего проведено 8 300 200 прививок.

Ранее сообщалось, что 23 августа в Украине сделали еще более 71 000 прививок от COVID.

Напомним, в Минздраве заявили, что до конца лета должны сделать как минимум 10 млн прививок от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе