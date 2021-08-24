ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

За сутки в Украине сделали еще более 71 000 прививок от COVID

Новина українською →
Киев, Вторник 24 августа 2021 09:14
За сутки в Украине сделали еще более 71 000 прививок от COVID Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки, 23 августа 2021, в Украине сделали еще более 71 000 прививок от COVID. С начала вакцинальной кампании в стране сделали более 8 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за сутки 71 427 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 28 142 человека, полностью иммунизированы - 43 285 человек.

В течение суток работали:

  • 604 мобильные бригады,
  • 2 321 пункт прививки;
  • 328 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты - 5 099 802 человека, из них получили одну дозу - 5 099 800 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 179 661 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина в течение августа и сентября получит около 6,5 млн доз вакцин против коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе