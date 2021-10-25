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В детской больнице Житомира открыли COVID-отделение

Автор: Мария Кучерявец

В городской детской больнице Житомира развернули COVID-отделение. Там будут принимать больных коронавирусом несовершеннолетних пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Житомирского городского совета.

По информации горсовета, в отделении насчитывается 40 коек. Так, за прошедшие сутки туда уже госпитализировали одного ребенка.

В частности, в больнице находится 8 детей, у которых обнаружили коронавирус.

Как добавляют в пресс-центре, за последние сутки в житомирские больницы госпитализировали 30 человек с COVID-19.

По состоянию на сегодняшнее утро, на стационарном лечении в медучреждениях города находится 483 человека.

Напомним, в Украине с начала пандемии, коронавирус обнаружили у 152 790 детей, болезнь унесла жизни 42 несовершеннолетних украинцев.

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