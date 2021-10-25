В детской больнице Житомира открыли COVID-отделение

В городской детской больнице Житомира развернули COVID-отделение. Там будут принимать больных коронавирусом несовершеннолетних пациентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Житомирского городского совета.
По информации горсовета, в отделении насчитывается 40 коек. Так, за прошедшие сутки туда уже госпитализировали одного ребенка.
В частности, в больнице находится 8 детей, у которых обнаружили коронавирус.
Как добавляют в пресс-центре, за последние сутки в житомирские больницы госпитализировали 30 человек с COVID-19.
По состоянию на сегодняшнее утро, на стационарном лечении в медучреждениях города находится 483 человека.
Напомним, в Украине с начала пандемии, коронавирус обнаружили у 152 790 детей, болезнь унесла жизни 42 несовершеннолетних украинцев.