У дитячій лікарні Житомира відкрили COVID-відділення

У міській дитячій лікарні Житомира розгорнули COVID-відділення. Там прийматимуть хворих на коронавірус неповнолітніх пацієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Житомирської міської ради.
За інформацією міськради, у відділенні нараховується 40 ліжок. Так, минулої доби туди вже госпіталізували одну дитину.
Зокрема, у лікарні перебуває 8 дітей, у яких виявили коронавірус.
Як додають у прес-центрі, за останню добу до житомирських лікарень госпіталізували 30 людей з COVID-19.
Станом на сьогоднішній ранок, на стаціонарному лікуванні у медзакладах міста знаходиться 483 людини.
Нагадаємо, в Україні, від початку пандемії, коронавірус виявили у 152 790 дітей, хвороба забрала життя 42 неповнолітніх українців.