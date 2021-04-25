Дистанции и маски: как из-за карантина будут работать церкви на Пасху

Из-за карантина в Украине церкви на Пасху не будут закрывать, но верующим нужно придерживаться карантинных ограничений. В частности, надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

По его словам, в этом году снова будет практика освящения пасхальных куличей сразу на хлебокомбинатах, на заводах и в магазинах. При этом на сам праздник все желающие смогут пойти в церковь, но нужно соблюдать социальную дистанцию и иметь защитные маски.

"Храмы будут открыты. И на улице … не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая община на месте, это областной центр, или это ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся", - подчеркнул Епифаний.

Он добавил, что в некоторых городах иерархи ПЦУ просят духовенство еще больше ограничить возможность массовых богослужений.