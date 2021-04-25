RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дистанції та маски: як через карантин працюватимуть церкви на Великдень

Автор: РБК-Україна

Через карантин в Україні церкви на Великдень не закриватимуть, але вірянам треба дотримуватися карантинних обмежень. Зокрема, надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

За його словами, цього року знову буде практика освячення пасок відразу на хлібокомбінатах, на заводах і в магазинах. При цьому на саме свято всі охочі зможуть піти до церкви, але треба дотримуватися соціальної дистанції і мати захисні маски.

"Храми будуть відкриті. І на вулиці ... не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть відбуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, це обласний центр, або це ОТГ, приймають рішення в залежності від того, в якій зоні вони знаходяться", - підкреслив Епіфаній.

Він додав, що в деяких містах ієрархи ПЦУ просять духовенство ще більше обмежити можливість масових богослужінь.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, як працюють храми у Вербну неділю за рекомендаціями влади.

До цього Міністерство охорони здоров'я оголосило карантинні рекомендації для церков на Великдень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПасхаКарантинКоронавірус