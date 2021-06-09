В Киеве открыли предварительную запись на вакцинацию в МВЦ через мобильное приложение

"Мы в Helsi.me запустили запись на массовую вакцинацию от COVID-19 в Международный выставочный Центр в Киеве! Мы надеемся, что скоро такая возможность появится и у других жителей страны", - говорится в сообщении.

Как стать в очередь?

Для того, чтобы занять место в очереди нужно сделать следующие шаги:

перейти по ссылке https://bit.ly/2TPgtga

выбрать удобный день и время и отправить заявку

получить смс с подтверждением деталей записи. Его нужно будет показать при входе в МВЦ вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".

приехать вовремя в МВЦ и вакцинироваться.

Все данные о вакцинации и международное свидетельство о вакцинации будут доступны в приложения Helsi. Напоминание о необходимости введения второй дозы также поступит в приложение Helsi. Его можно загрузить на AppStore и Google Play.

Как известно, на выходных вакцинация в Киеве проводится в Международном выставочном центре. Там действует единственный сейчас в столице Центр вакцинации людей, которые записались через "действие". Прививки делают китайской вакциной CoronaVac.