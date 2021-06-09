В Киеве открыли предварительную запись на вакцинацию в МВЦ через мобильное приложение

В Киеве появилась возможность предварительно записаться на прививку от коронавируса в центре вакцинации в МВЦ. Для этого нужно зарегистрироваться на сервисе Helsi.me.
Такая информация размещена на Facebook-странице "HELSI для пациентов".
"Мы в Helsi.me запустили запись на массовую вакцинацию от COVID-19 в Международный выставочный Центр в Киеве! Мы надеемся, что скоро такая возможность появится и у других жителей страны", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы занять место в очереди нужно сделать следующие шаги:
Все данные о вакцинации и международное свидетельство о вакцинации будут доступны в приложения Helsi. Напоминание о необходимости введения второй дозы также поступит в приложение Helsi. Его можно загрузить на AppStore и Google Play.
Как известно, на выходных вакцинация в Киеве проводится в Международном выставочном центре. Там действует единственный сейчас в столице Центр вакцинации людей, которые записались через "действие". Прививки делают китайской вакциной CoronaVac.
Ранее в КГГА заявили, если у киевлянина нет подписной декларации с семейным врачом, это задерживает очередь на вакцинацию на несколько часов.
Напомним, за минувшие выходные в центрах вакцинации привились более 15 тысяч человек по всей Украине.