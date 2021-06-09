У Києві відкрили попередній запис на вакцинацію в МВЦ через мобільний додаток

В Києві з'явилася можливість попередньо записатися на щеплення від коронавірусу в Центрі вакцинації в МВЦ. Для цього потрібно зареєструватися на сервісі Helsi.me.
Така інформація розміщена на Facebook-сторінці "HELSI для пацієнтів".
"Ми в Helsi.me запустили запис на масову вакцинацію від COVID-19 до Міжнародний Виставковий Центр в Києві! Ми сподіваємося, що скоро така можливість з'явиться й у інших жителів країни", - йдеться в повідомленні.
Для того, щоб зайняти місце в черзі потрібно зробити наступні кроки:
Усі дані про вакцинацію та міжнародне свідоцтво про вакцинацію будуть доступні у додатку Helsi. Нагадування про необхідність введення другої дози також надійде до застосунку Helsi. Його можна завантажити у AppStore та Google Play.
Як відомо, на вихідних вакцинація в Києві проводиться в Міжнародному виставковому центрі. Там діє єдиний наразі в столиці Центр вакцинації людей, які записалися через "Дію". Щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac.
Раніше у КМДА заявивли, якщо у киянина немає підписної декларації з сімейним лікарем, це затримує чергу на вакцинацію на кілька годин.
Нагадаємо, за минулі вихідні в центрах вакцинації прищепилися понад 15 тисяч осіб по всій Україні.