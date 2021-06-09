У Києві відкрили попередній запис на вакцинацію в МВЦ через мобільний додаток

"Ми в Helsi.me запустили запис на масову вакцинацію від COVID-19 до Міжнародний Виставковий Центр в Києві! Ми сподіваємося, що скоро така можливість з'явиться й у інших жителів країни", - йдеться в повідомленні.

Як стати в чергу?

Для того, щоб зайняти місце в черзі потрібно зробити наступні кроки:

перейти за посиланням https://bit.ly/2TPgtga

вибрати зручний день та час та відправити заявку

отримати смс із підтвердженням деталей запису. Його потрібно буде показати при вході до МВЦ разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку "Дія".

приїхати вчасно до МВЦ та вакцинуватися.

Усі дані про вакцинацію та міжнародне свідоцтво про вакцинацію будуть доступні у додатку Helsi. Нагадування про необхідність введення другої дози також надійде до застосунку Helsi. Його можна завантажити у AppStore та Google Play.

Як відомо, на вихідних вакцинація в Києві проводиться в Міжнародному виставковому центрі. Там діє єдиний наразі в столиці Центр вакцинації людей, які записалися через "Дію". Щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac.