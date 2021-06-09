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У Києві відкрили попередній запис на вакцинацію в МВЦ через мобільний додаток

Автор: Инна Собора

В Києві з'явилася можливість попередньо записатися на щеплення від коронавірусу в Центрі вакцинації в МВЦ. Для цього потрібно зареєструватися на сервісі Helsi.me.

Така інформація розміщена на Facebook-сторінці "HELSI для пацієнтів".

"Ми в Helsi.me запустили запис на масову вакцинацію від COVID-19 до Міжнародний Виставковий Центр в Києві! Ми сподіваємося, що скоро така можливість з'явиться й у інших жителів країни", - йдеться в повідомленні.

Як стати в чергу?

Для того, щоб зайняти місце в черзі потрібно зробити наступні кроки:

  • перейти за посиланням https://bit.ly/2TPgtga
  • вибрати зручний день та час та відправити заявку
  • отримати смс із підтвердженням деталей запису. Його потрібно буде показати при вході до МВЦ разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку "Дія".
  • приїхати вчасно до МВЦ та вакцинуватися.

Усі дані про вакцинацію та міжнародне свідоцтво про вакцинацію будуть доступні у додатку Helsi. Нагадування про необхідність введення другої дози також надійде до застосунку Helsi. Його можна завантажити у AppStore та Google Play.

Як відомо, на вихідних вакцинація в Києві проводиться в Міжнародному виставковому центрі. Там діє єдиний наразі в столиці Центр вакцинації людей, які записалися через "Дію". Щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac.

Раніше у КМДА заявивли, якщо у киянина немає підписної декларації з сімейним лікарем, це затримує чергу на вакцинацію на кілька годин.

Нагадаємо, за минулі вихідні в центрах вакцинації прищепилися понад 15 тисяч осіб по всій Україні.

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