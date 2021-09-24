В "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты

В пятницу, 24 сентября, в мобильной приложение "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты. Его могут сгенерировать те, кто получил первую прививку от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На данный момент обновление с "желтым" сертификатом доступно для iOS.
"Желтый" COVID-сертификат будет действовать 120 дней или до получения второй дозы прививки.
"Теперь в "Дия" вы можете получить желтый COVID-сертификат, если у вас есть первая доза прививки. Он будет действовать 120 дней или до получения второй дозы. Это поможет в случае карантинных ограничений и для путешествий в некоторые страны", - говорится в сообщении.
Напомним, пока подтвердить выздоровление от COVID-19 нельзя, но эта функция уже в разработке. Министерство цифровой трансформации заявляло, что переболевшие смогут получить сертификат, скорее всего, в октябре.