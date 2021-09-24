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У "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати

Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 24 вересня, в мобільному додатку "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На даний момент оновлення з "жовтим" сертифікатом доступне для iOS.

"Жовтий" COVID-сертифікат діятиме 120 днів або до отримання другої дози щеплення.

"Тепер в "Дія" ви можете отримати жовтий COVID-сертифікат, якщо у вас є перша доза щеплення. Він буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поки підтвердити одужання від COVID-19 не можна, але ця функція вже в розробці. Міністерство цифрової трансформації заявляло, що перехворіли зможуть отримати сертифікат, швидше за все, в жовтні.

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