У "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати

У п'ятницю, 24 вересня, в мобільному додатку "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна.
На даний момент оновлення з "жовтим" сертифікатом доступне для iOS.
"Жовтий" COVID-сертифікат діятиме 120 днів або до отримання другої дози щеплення.
"Тепер в "Дія" ви можете отримати жовтий COVID-сертифікат, якщо у вас є перша доза щеплення. Він буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, поки підтвердити одужання від COVID-19 не можна, але ця функція вже в розробці. Міністерство цифрової трансформації заявляло, що перехворіли зможуть отримати сертифікат, швидше за все, в жовтні.