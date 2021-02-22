Длительность госпитализации больных COVID-19 в Украине увеличивается, - Ляшко

В областях Украины, где в настоящее время наблюдается рост количества больных на коронавирус, увеличивается и продолжительность госпитализации.

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает прес-служба ОП .

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сейчас в Украине готовы 68332 кровати для больных COVID-19, из которых 58390 имеют подключения к кислороду.

"Если раньше она (госпитализация - ред.) длилась семь-восемь дней, то сейчас - 19-20", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, в Офисе президенту ожидают, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину завтра, 23 февраля, утром. Препарат уже находится в самолете.

Сейчас Министерство здравоохранения прорабатывает с логистом варианты быстрой доставки следующих партий вакцины.

21лютого министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Далее они будут распределены между регионами в соответствии с планом Минздрава.

Ранее президент Владимир Зеленский не стал говорить о сроках поставки в Украину первой партии вакцины. Он заявил, что партия вакцины уже находится на маршруте в Украину.