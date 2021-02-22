Тривалість госпіталізації хворих на COVID-19 в Україні збільшується, - Ляшко

В областях України, де наразі спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус, збільшується й тривалість госпіталізації.

Про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко під час селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського, передає прес-служба ОП .

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, нині в Україні готові 68332 ліжка для хворих на COVID-19, з яких 58390 мають підключення до кисню.

"Якщо раніше вона (госпіталізація - ред.) тривала сім-вісім днів, то зараз - 19-20", - наголосив Ляшко.

Нагадаємо, в Офісі президенту очікують, що вакцина від коронавірусу прибуде в Україну завтра, 23 лютого, вранці. Препарат вже знаходиться в літаку.

Зараз Міністерство охорони здоров'я опрацьовує з логістом варіанти швидкої доставки наступних партій вакцини.

21лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca повинні прибути в Україну найближчими днями. Далі вони будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ.

Раніше президент Володимир Зеленський не став говорити про терміни постачання в Україну першої партії вакцини. Він заявив, що партія вакцини вже знаходиться на маршруті в Україну.