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В Днепре рассказали о ситуации с COVID-19 в городе

Автор: РБК-Украина

По состоянию на 1 октября в Днепре подтверждено почти 4093 случая коронавируса, из которых 2079 пациентов выздоровели.

Об этом сообщил заместитель городского головы, директор департамента охраны здоровья населения Днепровской городского совета Андрей Бабский во время брифинга 1 октября.

По его словам, сейчас почти из 2000 заболевших 1652 находятся на амбулаторном лечении с легкой формой болезни, 308 - в больницах города со средней или тяжелой формой (210 - в больнице № 21 и 100 - в больнице № 16).

На аппаратах искусственной вентиляции легких в общем количестве семь человек. В то же время в детской больнице находятся шесть пациентов, из них один - на ИВЛ.

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"В Днепре летальность от COVID-19 составляет 1,5%. Эти цифры свидетельствуют о хорошей работе системы здравоохранения. Это один из самых низких показателей в Украине: он в 3-4 раза меньше, чем в некоторых городах нашей области. Среди причин: Днепр один из первых в стране начал готовиться к борьбе с болезнью - по инициативе городского головы было выделено 98 млн грн в резервный фонд, закуплено все необходимое для спасения жизни людей. Вторая причина - высокий профессионализм наших сотрудников", - отметил Андрей Бабский.

Кроме этого, директор департамента охраны здоровья населения Днепровского горсовета отметил о карантине в учебных заведениях города.

"Если мы говорим о школах, то в случае выявления заболевания у учителей или учеников закрываются целые классы. К сожалению, этого не видно в высших учебных заведениях города. Студенты - это социально активная группа, они много перемещаются по общежитиям, на обучение, посещают спортивные и развлекательные заведения. Это создает большую опасность распространения коронавируса. Даже парламент пошел на карантин из-за выявленных случаев заболевания, а студенты продолжают учиться в закрытых аудиториях по 100 и более слушателей", - добавил Бабий.

Напомним, в Украине за сутки, 30 сентября, подтвердили 4069 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый антирекорд в стране.

Самое большое количество новых случаев зафиксировали в Харьковской (+450), Днепропетровской (+266), Одесской (+260) областях и Киеве (+377).

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