У Дніпрі розповіли про ситуацію з COVID-19 у місті

За станом на 1 жовтня в Дніпрі підтверджено майже 4093 випадку коронавірусу, з яких 2079 пацієнтів одужали.

Про це повідомив заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради Андрій Бабський під час брифінгу 1 жовтня.

За його словами, зараз майже з 2000 хворих 1652 знаходяться на амбулаторному лікуванні з легкою формою хвороби, 308 - у лікарнях міста з середньою або тяжкою формою (210 - у лікарні № 21 і 100 - в лікарні № 16).

На апаратах штучної вентиляції легенів у загальній кількості сім осіб. Водночас в дитячій лікарні знаходяться шість пацієнтів, з них один - на ШВЛ.

"У Дніпрі летальність від COVID-19 складає 1,5%. Ці цифри свідчать про гарну роботу системи охорони здоров'я. Це один з найнижчих показників в Україні: він в 3-4 рази менше, ніж в деяких містах нашої області. Серед причин: Дніпро один з перших у країні почав готуватися до боротьби з хворобою - за ініціативою міського голови було виділено 98 млн грн в резервний фонд, закуплено все необхідне для порятунку життя людей. Друга причина - високий професіоналізм наших співробітників", - зазначив Андрій Бабський.

Крім цього, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровського міськради зазначив про карантин в навчальних закладах міста.

"Якщо ми говоримо про школи, то в разі виявлення захворювання у вчителів або учнів закриваються цілі класи. На жаль, цього не видно у вищих навчальних закладах міста. Студенти - це соціально активна група, вони багато переміщуються по гуртожитках, на навчання, відвідують спортивні та розважальні заклади. Це створює велику небезпеку розповсюдження коронавірусу. Навіть парламент пішов на карантин через виявлених випадків захворювання, а студенти продовжують навчатися у закритих аудиторіях по 100 і більше слухачів", - додав Бабій.

Нагадаємо, в Україні за добу, 30 вересня, підтвердили 4069 нових випадків захворювання коронавірусом. Це новий антирекорд в країні.

Саме велика кількість нових випадків зафіксували у Харківській (+450), Дніпропетровській (+266), Одеської (+260) областях і Києві (+377).