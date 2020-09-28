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На Донбассе на карантин закрылся университет-переселенец

Автор: Игорь Литвиненко

Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ) закрыли на карантин с 28 сентября по 11 октября. Соответствующее решение было принято в связи с выявлением трех случаев коронавируса среди студентов и учителей.

Об этом говорится в заявлении ДонНТУ.

Так, на период карантина были отменены все занятия в аудиториях, обучение будет проводиться дистанционно. Также на период карантина ограничен вход в помещения университета и общежитие. Проводится усиленная дезинфекция.

Отметим, после оккупации Донецка ДонНТУ переехал в Покровск (Донецкая область).

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Ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области почти 18 тысяч школьников перевели на дистанционное обучение. Коронавирус был выявлен у 112 школьников.

Также сообщалось, что в Закарпатской области 20 учебных заведений работают в дистанционном режиме.

Кроме этого эксперт заявила, что ежедневное увеличение количества новых случаев коронавируса в Днепре связано с началом учебного процесса.

Напомним, за сутки в Украине 2671 человек заболел коронавирусом. С начала пандемии в стране заболели уже более 200 тысяч человек.

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