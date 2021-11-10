Двое врачей уже получили приговоры за подделку COVID-документов, - МВД

"Уже есть два обвинительных приговора в отношении врачей. Например, одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок", - написал Енин.

По его словам, еще одного врача в Ивано-Франковске приговорили к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

"В отношении самих граждан, уже принято 60 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID-сертификатов, в основном, при пересечении границы. Пока все отделались штрафами", - отметил Енин.

Он также сообщил, что в Украине с начала года уже открыто 1200 уголовных производств за подделку результатов ПЦР-тестов, COVID-сертификатов международных свидетельств о вакцинации.