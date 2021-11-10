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Двоє лікарів вже отримали вироки за підробку COVID-документів, - МВС

Автор: Марія Кучерявець

В Україні двом лікарям суд виніс вироки у справі про підробку COVID-документів. Одного медпрацівника оштрафували на 34 тисячі гривень, а іншому дали 2 роки в'язниці з іспитовим строком на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перешого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна в Facebook.

"Вже є два обвинувальні вироки щодо лікарів. Наприклад, одну лікарку оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов`язаною із видачею подібних довідок", - написав Єнін.

За його словами, ще одну лікарку в Івано-Франківську було засуджено до 2 років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

"Щодо самих громадян, вже ухвалено 60 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID-сертифікатів, здебільшого, під час перетину кордону. Поки що всі відбулися штрафами", - зазначив Єнін.

Він також повідомив, що в Україні від початку року вже відкрито 1200 кримінальних проваджень через підробку результатів ПЛР-тестів, COVID-сертифікатів міжнародних свідоцтв про вакцинацію.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я наразі працює над механізмом так званої "ковідної амністії" для тих, хто купив підроблений сертифікат про вакцинацію.

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