Двоє лікарів вже отримали вироки за підробку COVID-документів, - МВС

"Вже є два обвинувальні вироки щодо лікарів. Наприклад, одну лікарку оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов`язаною із видачею подібних довідок", - написав Єнін.

За його словами, ще одну лікарку в Івано-Франківську було засуджено до 2 років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

"Щодо самих громадян, вже ухвалено 60 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID-сертифікатів, здебільшого, під час перетину кордону. Поки що всі відбулися штрафами", - зазначив Єнін.

Він також повідомив, що в Україні від початку року вже відкрито 1200 кримінальних проваджень через підробку результатів ПЛР-тестів, COVID-сертифікатів міжнародних свідоцтв про вакцинацію.