UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В двух областях Украины превышен допустимый уровень госпитализации из-за COVID

Автор: РБК-Украина

По состоянию на сегодня, 23 июля все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. При этом в двух областях один из эпидемиологических показателей не соответствует норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Луганской и Херсонской областях уровень госпитализации превышает норму. Он должен быть на уровне не выше 50%, однако в Луганской области этот показатель - 58,3%, а в Херсонской - 69,8%.

Другие показатели соответствуют норме.

Напомним, за минувшие сутки в Украине обнаружили 745 новых случаев коронавируса.

Ранее главный санврач страны заявил, что карантина из-за коронавируса этой осенью не избежать.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарантинКоронавирус