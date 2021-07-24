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У двох областях України перевищений допустимий рівень госпіталізації через COVID

Автор: РБК-Україна

Станом на сьогодні, 23 липня всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. При цьому у двох областях один з епідеміологічних показників не відповідає нормі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

У Луганській та Херсонській областях рівень госпіталізації перевищує норму. Він має бути на рівні не вище 50%, однак у Луганській області цей показник - 58,3%, а у Херсонській - 69,8%.

Інші показники відповідають нормі.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 745 нових випадків коронавірусу.

Раніше головний санлікар країни заявив, що карантину через коронавірус цієї осені не уникнути.

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