Джилл Байден отправилась по США с призывом сделать прививки от COVID-19

Первая леди США уделила внимание таким штатам, как Миссисипи и Теннесси. именно в них зарегистрировано наименьшее количество американцев, вакцинированных от коронавируса.

Прибыв в Миссисипи Джилл Байден призвала жителей штата вакцинироваться от коронавируса. По ее словам,

Позже Байден поддержала американцев, которые делали прививки в Нэшвилле, штате Теннесси. Там прошел концерт Брэда Пейсли. Также людей вакцинировали прямо на улице, организовав центр вакцинации.