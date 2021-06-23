Джилл Байден отправилась по США с призывом сделать прививки от COVID-19

Супруга президента США Джилл Байден отправилась в путешествие по стране с призывом к американцам пройти вакцинацию от коронавируса. Она посетила штаты, в которых вакцинация прошла не очень успешно.
Об этом сообщает АВС News.
Первая леди США уделила внимание таким штатам, как Миссисипи и Теннесси. именно в них зарегистрировано наименьшее количество американцев, вакцинированных от коронавируса.
Прибыв в Миссисипи Джилл Байден призвала жителей штата вакцинироваться от коронавируса. По ее словам,
Позже Байден поддержала американцев, которые делали прививки в Нэшвилле, штате Теннесси. Там прошел концерт Брэда Пейсли. Также людей вакцинировали прямо на улице, организовав центр вакцинации.
Напомним, в США не успевают вакцинировать нужное количество американцев, как это было запланировано президентом. Сейчас одну дозу вакцины получили 70% населения США, хотя планировалось, что к 4 июля вакцинируют такое количество двумя дозами.