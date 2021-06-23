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Джилл Байден отправилась по США с призывом сделать прививки от COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Супруга президента США Джилл Байден отправилась в путешествие по стране с призывом к американцам пройти вакцинацию от коронавируса. Она посетила штаты, в которых вакцинация прошла не очень успешно.

Об этом сообщает АВС News.

Первая леди США уделила внимание таким штатам, как Миссисипи и Теннесси. именно в них зарегистрировано наименьшее количество американцев, вакцинированных от коронавируса.

Прибыв в Миссисипи Джилл Байден призвала жителей штата вакцинироваться от коронавируса. По ее словам,

Позже Байден поддержала американцев, которые делали прививки в Нэшвилле, штате Теннесси. Там прошел концерт Брэда Пейсли. Также людей вакцинировали прямо на улице, организовав центр вакцинации.

Напомним, в США не успевают вакцинировать нужное количество американцев, как это было запланировано президентом. Сейчас одну дозу вакцины получили 70% населения США, хотя планировалось, что к 4 июля вакцинируют такое количество двумя дозами.

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Вакцинация