Джилл Байден вирушила по США із закликом зробити щеплення від COVID-19

Дружина президента США Джилл Байден вирушила в подорож по країні із закликом до американців пройти вакцинацію від коронавірусу. Вона відвідала штати, де вакцинація пройшла не дуже успішно.
Про це повідомляє АВС News.
Перша леді США приділила увагу таким штатам, як Міссісіпі і Теннессі. саме в них зареєстровано найменшу кількість американців, вакцинованих від коронавірусу.
Прибувши в Міссісіпі Джилл Байден закликала жителів штату вакцинуватися від коронавірусу. За її словами
Пізніше Байден підтримала американців, які робили щеплення в Нешвіллі, штаті Теннессі. Там пройшов концерт Бреда Пейслі. Також людей вакцинували прямо на вулиці, організувавши центр вакцинації.
Нагадаємо, у США не встигають вакцинувати потрібну кількість американців, як це було заплановано президентом. Зараз одну дозу вакцини отримали 70% населення США, хоча планувалося, що до 4 липня вакцинують таку кількість двома дозами.