Джилл Байден вирушила по США із закликом зробити щеплення від COVID-19

Перша леді США приділила увагу таким штатам, як Міссісіпі і Теннессі. саме в них зареєстровано найменшу кількість американців, вакцинованих від коронавірусу.

Прибувши в Міссісіпі Джилл Байден закликала жителів штату вакцинуватися від коронавірусу. За її словами

Пізніше Байден підтримала американців, які робили щеплення в Нешвіллі, штаті Теннессі. Там пройшов концерт Бреда Пейслі. Також людей вакцинували прямо на вулиці, організувавши центр вакцинації.