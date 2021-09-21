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Джонсон призвал Болсонару вакцинироваться от коронавируса: "Это отличная вакцина"

Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Бразилии Жаиру Болсонару вакцинироваться от коронавируса. Как известно, Болсонару является ярым противником вакцинации от COVID-19, а Джонсон наоборот выступает за прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

разработана в Оксфордском университете Великобритании.

Болсонару отметил, что не получил прививку.

Мы вместе работаем над вакцинами.

Напомним, что в Бразилии могут отменить маски, несмотря на заболеваемость коронавирусом. Об этом заговорил президент.

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