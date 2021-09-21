Джонсон закликав Болсонару вакцинуватися від коронавірусу: "Це відмінна вакцина"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав президента Бразилії Жаиру Болсонару вакцинуватися від коронавірусу. Як відомо, Болсонару є затятим противником вакцинації від COVID-19, а Джонсон навпаки виступає за щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
розроблена в Оксфордському університеті Великобританії.
Болсонару зазначив, що не отримав щеплення.
Ми разом працюємо над вакцинами.
Нагадаємо, що у Бразилії можуть скасувати маски, незважаючи на захворюваність коронавірусом. Про це заговорив президент.