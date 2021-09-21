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Джонсон закликав Болсонару вакцинуватися від коронавірусу: "Це відмінна вакцина"

Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав президента Бразилії Жаиру Болсонару вакцинуватися від коронавірусу. Як відомо, Болсонару є затятим противником вакцинації від COVID-19, а Джонсон навпаки виступає за щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

розроблена в Оксфордському університеті Великобританії.

Болсонару зазначив, що не отримав щеплення.

Ми разом працюємо над вакцинами.

Нагадаємо, що у Бразилії можуть скасувати маски, незважаючи на захворюваність коронавірусом. Про це заговорив президент.

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