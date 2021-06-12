Джонсон выразил озабоченность из-за Delta-варианта COVID-19: локдаун могут продолжить

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил озабоченность по поводу распространения Delta-варианта коронавируса . Он также отметил, что менее оптимистичен в отношении ослабления карантинных ограничений, которые запланированы с 21 июня.

Он отметил, что этот вариант более заразен, из-за него участились случаи госпитализации по стране.

"Ясно, что индийский вариант более заразен, и что случаи и уровни госпитализации растут. Сейчас мы не знаем точно, сколько из этого выльется в избыточную смертность, но это явно очень, очень серьезная проблема", - сказал Джонсон.

Он отметил, что сейчас он менее оптимистичен по поводу ослабления карантина, чем это было в мае. Это значит, что снятие ограничений могут отложить.

"Мы хотим убедиться, что эта дорожная карта необратима, но у вас не может быть необратимой дорожной карты, если вы не готовы быть осторожными", - сказал он.

В то же время Джонсон убежден в том, что Великобритании не нужно будет повторно вводить предыдущие ограничения COVID, чтобы справиться с влиянием варианта Delta. Он отметил, что этому помогает программа вакцинации.