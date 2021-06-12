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Джонсон выразил озабоченность из-за Delta-варианта COVID-19: локдаун могут продолжить

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Великобритания, Суббота 12 июня 2021 20:47
Джонсон выразил озабоченность из-за Delta-варианта COVID-19: локдаун могут продолжить Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил озабоченность по поводу распространения Delta-варианта коронавируса. Он также отметил, что менее оптимистичен в отношении ослабления карантинных ограничений, которые запланированы с 21 июня.

Об этом он заявил в интервью изданию Sky News.

Он отметил, что этот вариант более заразен, из-за него участились случаи госпитализации по стране.

"Ясно, что индийский вариант более заразен, и что случаи и уровни госпитализации растут. Сейчас мы не знаем точно, сколько из этого выльется в избыточную смертность, но это явно очень, очень серьезная проблема", - сказал Джонсон.

Он отметил, что сейчас он менее оптимистичен по поводу ослабления карантина, чем это было в мае. Это значит, что снятие ограничений могут отложить.

"Мы хотим убедиться, что эта дорожная карта необратима, но у вас не может быть необратимой дорожной карты, если вы не готовы быть осторожными", - сказал он.

В то же время Джонсон убежден в том, что Великобритании не нужно будет повторно вводить предыдущие ограничения COVID, чтобы справиться с влиянием варианта Delta. Он отметил, что этому помогает программа вакцинации.

"Контекст радикально изменился из-за огромного количества вакцинированных людей, особенно среди пожилых и уязвимых. Цель сейчас состоит в том, чтобы дать этой программе вакцинации импульс, импульс и скорость, необходимые для борьбы с распространением вируса. И я не сомневаюсь, что мы сможем", - сказал он.

Напомним, что ранее Джонсон призвал вакцинировать весь мир от коронавируса до конца 2022 года. Это поможет побороть COVID-19.

Также сообщалось, что Великобритания передаст 100 миллионов доз вакцины от коронавируса другим странам до 2022 года. Об этом заявил премьер-министр.

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