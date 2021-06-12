Джонсон висловив стурбованість через Delta-варіант COVID-19: локдаун можуть продовжити

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив заклопотаність з приводу поширення Delta-варіанту коронавірусу . Він також зазначив, що менш оптимістичний щодо ослаблення карантинних обмежень, які заплановані з 21 червня.

Він зазначив, що цей варіант більш заразний, через нього почастішали випадки госпіталізації по країні.

"Зрозуміло, що індійський варіант є більш заразним, і що випадки та рівні госпіталізації зростають. Зараз ми не знаємо точно, скільки з цього виллється в надмірну смертність, але це явно дуже, дуже серйозна проблема", - сказав Джонсон.

Він зазначив, що зараз він менш оптимістичний з приводу послаблення карантину, ніж це було в травні. Це означає, що зняття обмежень можуть відкласти.

"Ми хочемо переконатися, що ця дорожня карта незворотна, але у вас не може бути незворотною дорожньої карти, якщо ви не готові бути обережними", - сказав він.

У той же час Джонсон переконаний в тому, що Великобританії не потрібно буде повторно вводити попередні обмеження, щоб впоратися з впливом варіанту Delta. Він зазначив, що цьому допомагає програма вакцинації.