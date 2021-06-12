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Джонсон висловив стурбованість через Delta-варіант COVID-19: локдаун можуть продовжити

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Великобританія, Субота 12 червня 2021 20:47
Джонсон висловив стурбованість через Delta-варіант COVID-19: локдаун можуть продовжити Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив заклопотаність з приводу поширення Delta-варіанту коронавірусу. Він також зазначив, що менш оптимістичний щодо ослаблення карантинних обмежень, які заплановані з 21 червня.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Sky News.

Він зазначив, що цей варіант більш заразний, через нього почастішали випадки госпіталізації по країні.

"Зрозуміло, що індійський варіант є більш заразним, і що випадки та рівні госпіталізації зростають. Зараз ми не знаємо точно, скільки з цього виллється в надмірну смертність, але це явно дуже, дуже серйозна проблема", - сказав Джонсон.

Він зазначив, що зараз він менш оптимістичний з приводу послаблення карантину, ніж це було в травні. Це означає, що зняття обмежень можуть відкласти.

"Ми хочемо переконатися, що ця дорожня карта незворотна, але у вас не може бути незворотною дорожньої карти, якщо ви не готові бути обережними", - сказав він.

У той же час Джонсон переконаний в тому, що Великобританії не потрібно буде повторно вводити попередні обмеження, щоб впоратися з впливом варіанту Delta. Він зазначив, що цьому допомагає програма вакцинації.

"Контекст радикально змінився через величезну кількість вакцинованих людей, особливо серед людей похилого віку та вразливих. Мета зараз полягає в тому, щоб дати цій програмі вакцинації імпульс, імпульс і швидкість, необхідні для боротьби з поширенням вірусу. І я не сумніваюся, що ми зможемо", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше Джонсон закликав вакцинувати весь світ від коронавірусу до кінця 2022 року. Це допоможе побороти COVID-19.

Також повідомлялося, що Великобританія передасть 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу іншим країнам до 2022 року. Про це заявив прем'єр-міністр.

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