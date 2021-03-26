Эффективность и побочные эффекты: Минздрав рассказал о вакцине Sinovac

Министерство здравоохранения рассказало об эффективности и возможных побочных эффектах вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Вчера в Украину прибыли первые 200 тысяч доз этой вакцины.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на странице в Facebook.
Препарат CoronaVac - является инактивированной вакциной, то есть состоит из "убитого" вируса. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
Как рассказали в министерстве, по результатам исследований, имеющихся на 25 марта 2021 года, эффективность китайской вакцины CoronaVac составляет 83,5%, но после прививки двумя дозами. Дозы вводятся с интервалом от 14 до 28 дней.
Возможными реакциями на прививку вакциной CoronaVac являются:
В министерстве поясняют, что эти побочные эффекты являются нормальными и проходят за несколько дней после прививки вакциной CoronaVac.
Также в Минздраве назвали противопоказания для прививки вакциной CoronaVac, это:
Напомним, вчера в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac. Изначально планировалось, что первые дозы этой вакцины прибудут в Украину в начале месяца.
Кроме того, Украина хочет договориться с Китаем о новых поставках вакцины от коронавируса.