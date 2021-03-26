Ефективність та побічні ефекти: МОЗ розповів про вакцину Sinovac

Міністерство охорони здоров'я розповіло про ефективність та можливі побічні ефекти вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Вчора в Україну прибули перші 200 тисяч доз цієї вакцини.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook.
Препарат CoronaVac - є інактивованою вакциною, тобто складається з "вбитого" вірусу. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.
Як розповіли в міністерстві, за результатами досліджень, наявних на 25 березня 2021 року, ефективність китайської вакцини CoronaVac становить 83,5%, але після щеплення двома дозами. Дози вводяться з інтервалом від 14 до 28 днів.
Можливими реакціями на щеплення вакциною CoronaVac є:
У міністерстві пояснюють, що ці побічні ефекти є нормальними та минають за кілька днів після щеплення вакциною CoronaVac.
Також у МОЗ назвали протипоказання для щеплення вакциною CoronaVac, це:
Нагадаємо, вчора в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac. Спочатку планувалося, що перші дози цієї вакцини прибудуть в Україну на початку місяця.
Крім того, Україна хоче домовитися з Китаєм про нові поставки вакцини від коронавірусу.