Эксперты прогнозируют двойной спрос на вакцинацию в Украине: когда это может произойти

"Украине нужно готовиться к двойному спроса на вакцинацию из-за того, что необходимо будет делать вторые дозы для рекордных значений предыдущих двух недель и при этом спрос на вакцинацию первой дозой не падает", - отметил Ганиченко.

Как предположил эксперт, соответственно, в Украине необходимо будет прорабатывать двойной спрос уже через 1-2 недели.