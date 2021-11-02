Експерти прогнозують подвійний попит на вакцинацію в Україні: коли це може статися

В Україні прогнозують подвійний попит на вакцинацію від коронавірусу. Це станеться через те, що рекордній кількості вже вакцинованих знадобиться введення другої дози, а кількість охочих на отримання першої не знизиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час онлайн-брифінгу.
"Україні потрібно готуватися до подвійного попиту на вакцинацію через те, що необхідно буде робити другі дози для рекордних значень попередніх двох тижнів і при цьому попит на вакцинацію першою дозою не падає", - зазначив Ганіченко.
Як припустив експерт, відповідно, в Україні необхідно буде опрацьовувати подвійний попит вже через 1-2 тижні.
Нагадаємо, з початком переходу регіонів України до "червоної" зони, у багатьох містах спостерігаються великі черги на COVID-вакцинацію.
Зазначимо, що вчора, у Києві, з початком дії більш суворих обмежень спостерігалися черги на щеплення біля МВЦ та торгових центрах.