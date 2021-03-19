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Эксперты рассказали, есть ли повод боятся тромбозов после вакцинации AstraZeneca

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Страны Европы приняли решение остановить вакцинацию препаратом AstraZeneca, среди привившихся были зафиксированы случаи тромбоза и его осложнения. Однако, ни в одном случае прямая связь с прививкой не установлена.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине".

Преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита рассказал изданию, что побочные эффекты и летальные исходы фиксируют в мире после разных вакцин.

Но в медицине всегда нужно взвешивать, что берет верх - риск или польза. Более того, "ковид" сам по себе приводит к нарушениям свертываемости крови и вызывает тромбоз, отметил инфекционист.

"Риск умереть от этого заболевания гораздо выше, чем возможные потенциальные риски от проведения вакцинации. Причем люди умирают не только в остром периоде, а даже через несколько месяцев после того, как переболели, именно из-за тромбоза" - рассказал он.

Член оперативного штаба Минздрава, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, в свою очередь, сообщил, что процент случаев тромбоза в Великобритании после укола AstraZeneca даже ниже, чем после вакцины Pfizer.

Отметим, эксперт объяснил, почему в Европе разгорелся скандал вокруг вакцины AstraZeneca.

Также, в украинском офисе ВОЗ прокомментировали ситуацию с вакциной AstraZeneca.

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