Эксперты рассказали, есть ли повод боятся тромбозов после вакцинации AstraZeneca

Преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита рассказал изданию, что побочные эффекты и летальные исходы фиксируют в мире после разных вакцин.

Но в медицине всегда нужно взвешивать, что берет верх - риск или польза. Более того, "ковид" сам по себе приводит к нарушениям свертываемости крови и вызывает тромбоз, отметил инфекционист.

"Риск умереть от этого заболевания гораздо выше, чем возможные потенциальные риски от проведения вакцинации. Причем люди умирают не только в остром периоде, а даже через несколько месяцев после того, как переболели, именно из-за тромбоза" - рассказал он.

Член оперативного штаба Минздрава, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, в свою очередь, сообщил, что процент случаев тромбоза в Великобритании после укола AstraZeneca даже ниже, чем после вакцины Pfizer.