Експерти розповіли, чи є привід бояться тромбозів після вакцинації AstraZeneca

Викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта розповів виданню, що побічні ефекти і летальні результати фіксують у світі після різних вакцин.

Але в медицині завжди треба зважувати, що бере верх - ризик чи користь. Більш того, "ковід" сам по собі призводить до порушень згортання крові і викликає тромбоз, зазначив інфекціоніст.

"Ризик померти від цього захворювання набагато вище, ніж можливі потенційні ризики від проведення вакцинації. Причому люди помирають не тільки в гострому періоді, а навіть через кілька місяців після того, як перехворіли, саме через тромбоз" - розповів він.

Член оперативного штабу МОЗ, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, у свою чергу, повідомив, що відсоток випадків тромбозу у Великобританії після уколу AstraZeneca навіть нижче, ніж після вакцини Pfizer.