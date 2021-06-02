ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эквадор запускает 100-дневный план вакцинации: правительство идет на крайние меры

Новина українською →
Эквадор, Среда 02 июня 2021 02:59
Эквадор запускает 100-дневный план вакцинации: правительство идет на крайние меры Фото: в Эквадоре стартует массовая вакцинация населения (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Эквадоре стартует 100-денвный план вакцинации населения от коронавируса. Однако в правительстве уже признали, что из-за недостатка вакцины могут возникнуть проблемы.

Об этом сообщает Reuters.

В рамках плана, в стране хотят вакцинировать от коронавируса 9 миллионов человек. Это нужно для оживления экономики путем борьбы с пандемией. Инициатором массовой вакцинации выступил президент Гильермо Лассо.

Однако, в правительстве уже признали, что в стране недостаточно вакцины для достижения этой цели. Все планы зависят от поставок вакцин из-за границы.

Вакцинация от коронавируса в Эквадоре началась еще в январе, однако при бывшем президенте Ленине Морено она продвигалась медленно. Сам Лассо вступил в должность 24 мая и принялся решать проблему недостатка вакцины.

Он попросил Организацию Объединенных Наций ускорить доставку вакцин в рамках инициативы COVAX, предназначенной для поставок прививок в бедные страны. Министерство здравоохранения заявило, что Эквадор уже получил около 3,5 миллионов доз вакцин Pfize, Sinovac и AstraZeneca, но их недостаточно для вакцинации всего населения.

В связи с этим правительству пришлось пойти на крайние меры и начать переговоры с Россией о закупке около 18 миллионов доз вакцины Sputnik V.

Как известно, ВОЗ пока еще не признала эту вакцину безопасной и эффективной. Оценку могут дать вакцине только этим летом.

Напомним, Евросоюз не ведет переговоров о закупке российской вакцины Sputnik V. По этой вакцине все еще возникает много вопросов у международных организаций здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Польше со следующей недели начнут вакцинацию подростков. Им будут колоть вакцину Pfizer.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус вакцинация
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19