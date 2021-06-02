Эквадор запускает 100-дневный план вакцинации: правительство идет на крайние меры

В рамках плана, в стране хотят вакцинировать от коронавируса 9 миллионов человек. Это нужно для оживления экономики путем борьбы с пандемией. Инициатором массовой вакцинации выступил президент Гильермо Лассо.

Однако, в правительстве уже признали, что в стране недостаточно вакцины для достижения этой цели. Все планы зависят от поставок вакцин из-за границы.

Вакцинация от коронавируса в Эквадоре началась еще в январе, однако при бывшем президенте Ленине Морено она продвигалась медленно. Сам Лассо вступил в должность 24 мая и принялся решать проблему недостатка вакцины.

В связи с этим правительству пришлось пойти на крайние меры и начать переговоры с Россией о закупке около 18 миллионов доз вакцины Sputnik V.

Как известно, ВОЗ пока еще не признала эту вакцину безопасной и эффективной. Оценку могут дать вакцине только этим летом.