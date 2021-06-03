Эрдоган заявил, что получил три прививки от COVID

Эрдоган получил свою первую дозу вакцины китайского производства Sinovac 14 января и стал одним из первых людей в Турции, вакцинировавшихся от коронавируса. Он получил вторую дозу вакцины Sinovac 11 февраля, а на этой неделе стало известно, что 10 марта он получил третью дозу. Однако турецкий президент не сообщил, была ли это вакцина Sinovac или вакцина Pfizer, которую также закупила Турция.

Турецкий лидер заявил, что сделал третью прививку, чтобы проверить, повысится ли уровень его антител. Ученые утверждали, что для усиления иммунитета более рекомендованных двух уколов могут понадобиться "бустерные дозы" или ежегодные вакцинации.

Однако в то время, когда он получил дополнительную дозу, людям, которые получили первую прививку препаратом Pfizer, заявили, что им придется подождать 12 недель, а не один месяц, из-за отсутствия вакцин в стране.

"Нет даже одной дозы для граждан, но сразу три для Эрдогана", заявил глава парламентской группы основной оппозиционной партии Турции Энгин Озкоч.

На сегодняшний день в Турции было сделано около 30 млн прививок, причем 12 млн человек - 15,4% населения - получили две дозы.