Ердоган заявив, що отримав три щеплення від COVID

Ердоган отримав свою першу дозу вакцини китайського виробництва Sinovac 14 Січня і став одним з перших людей в Туреччині, вакцинувалися від коронавірусу. Він отримав другу дозу вакцини Sinovac 11 лютого, а на цьому тижні стало відомо, що 10 березня він отримав третю дозу. Однак турецький президент не повідомив, чи була це вакцина Sinovac або вакцина Pfizer, яку також закупила Туреччина.

Турецький лідер заявив, що зробив третє щеплення, щоб перевірити, чи підвищиться рівень його антитіл. Вчені стверджували, що для посилення імунітету більш рекомендованих двох уколів можуть знадобитися "бустерні дози" або щорічні вакцинації.

Однак у той час, коли він отримав додаткову дозу, людям, які отримали перше щеплення препаратом Pfizer, заявили, що їм доведеться почекати 12 тижнів, а не один місяць, через відсутність вакцин в країні.

"Немає навіть однієї дози для громадян, але відразу три для Ердогана", заявив глава парламентської групи основної опозиційної партії Туреччини Енгін Озкоч.

На сьогодні в Туреччині було зроблено близько 30 млн щеплень, причому 12 млн осіб - 15,4% населення - отримали дві дози.