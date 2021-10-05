UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС оставит Украину в "зеленом списке" минимум на две недели

Автор: Мария Кучерявец

Евросоюз пока не планирует исключать Украину из своего списка безопасных направлений для путешествий в связи с COVID-19. По крайней мере, ближайшие две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет изъята из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд. Это означает, что Украина пока "выживает" и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели", - написал журналист.

Напомним, недавно Европейский союз обновил "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы, исключив из него Молдову и Боснию и Герцеговину.

В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду, подробнее о списке ранее писало РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзПандемия коронавируса