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ЄС залишить Україну в "зеленому списку" мінімум на два тижні

Автор: Марія Кучерявець

Євросоюз поки не планує виключати Україну зі свого списку безпечних напрямків для подорожей у зв’язку з COVID-19. Принаймні, найближчі два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Схоже, на цьому тижні жодна країна не буде вилучена зі списку безпечних третіх країн, звідки рекомендовано в’їзд. Це означає, що Україна поки "виживає" і залишатиметься в списку принаймні ще два тижні", - написав журналіст.

Нагадаємо, нещодавно Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони, виключивши з нього Молдову та Боснію і Герцеговину.

Водночас до списку включили Чилі, Кувейт і Руанду, детальніше про список раніше писало РБК-Україна.

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