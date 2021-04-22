В ЕС согласовали технические характеристики COVID-сертификатов

В ЕС отмечают важность введения COVID-сертификатов к июню 2021 года.

"Согласованная техническая спецификация охватывает структуру данных и механизмы кодирования, включая QR-код, который гарантирует, что все сертификаты, будь то цифровые или бумажные, могут быть прочитаны и проверены на всей территории ЕС", - сообщили в Еврокомиссии.

При этом в ЕС заявили, что сертификаты не будут передавать личные данные владельцев.

"Со стороны Комиссии, мы будем готовы к 1 июня к подключению государств-членов, таким образом мы можем гарантировать, что система будет на месте к летнему сезону", - заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.