В ЄС узгодили технічні характеристики COVID-сертифікатів

Представники країн-членів Європейського Союзу погодили технічні характеристики цифрових ("зелених") COVID-сертифікатів. Введення таких сертифікатів має дозволити відновити туризм в Європі.
В ЄС відзначають важливість введення COVID-сертифікатів до червня 2021 року.
"Узгоджена технічна специфікація охоплює структуру даних і механізми кодування, включаючи QR-код, який гарантує, що всі сертифікати, будь то Цифрові або паперові, можуть бути прочитані і перевірені на всій території ЄС", - повідомили в Єврокомісії.
При цьому в ЄС заявили, що сертифікати не передаватимуть особисті дані власників.
"З боку Комісії, ми будемо готові до 1 червня до підключення держав-членів, таким чином ми можемо гарантувати, що система буде на місці до літнього сезону", - заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.
Нагадаємо, раніше лідери країн Євросоюзу домовилися впровадити сертифікати про вакцинацію від коронавірусу і продовжити обмеження на несуттєві поїздки.
Крім того, нещодавно президент Володимир Зеленський закликав розробити в Україні систему паспортів вакцинації від коронавірусу.