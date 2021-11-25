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ЕС может сократить срок действия сертификатов вакцинации от COVID: что ждет туристов

Автор: Юлия Бойко

Европейский союз может сократить срок действия сертификатов вакцинации от COVID, что повлияет на требования, предъявляемые к иностранных туристам. В частности, срок действия хотят сократить до 9 месяцев вместо 12.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание со ссылкой на внутренний документ Европейской комиссии, Брюссель предложит всем странам-участницам свободно принимать вакцинированных туристов. В том числе полностью открыться с 10 января для иностранцев, которые привились одобренными ВОЗ вакцинами.

Кроме того, ожидается, что уже сегодня Еврокомиссия порекомендует сократить срок действия сертификатов вакцинации от COVID до 9 месяцев вместо сегодняшних 12. Bloomberg полагает, что таким образом туристов для свободного въезда обяжут сделать бустерную прививку через 9 месяцев после второй дозы.

Напомним, в начале ноября ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для поездок, но окончательное решение о правилах въезда принимают страны-участницы самостоятельно.

Отметим, РБК-Украина следит за тем, какие страны принимают украинских туристов, и этот список постоянно обновляется.

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Евросоюзсертификат вакцинации