ЄС може скоротити термін дії сертифікатів вакцинації від COVID: що чекає туристів

Європейський союз може скоротити термін дії сертифікатів вакцинації від COVID, що вплине на вимоги, що пред'являються до іноземних туристів. Зокрема, термін дії хочуть скоротити до 9 місяців замість 12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання з посиланням на внутрішній документ Європейської комісії, Брюссель запропонує всім країнам-учасницям вільно приймати вакцинованих туристів. У тому числі повністю відкритися з 10 січня для іноземців, які прищепилися схваленими ВООЗ вакцинами.

Крім того, очікується, що вже сьогодні Єврокомісія порекомендує скоротити термін дії сертифікатів вакцинації від COVID до 9 місяців замість сьогоднішніх 12. Bloomberg вважає, що таким чином туристів для вільного в'їзду зобов'яжуть зробити бустерне щеплення через 9 місяців після другої дози.