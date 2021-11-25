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ЄС може скоротити термін дії сертифікатів вакцинації від COVID: що чекає туристів

Автор: Юлія Бойко

Європейський союз може скоротити термін дії сертифікатів вакцинації від COVID, що вплине на вимоги, що пред'являються до іноземних туристів. Зокрема, термін дії хочуть скоротити до 9 місяців замість 12.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання з посиланням на внутрішній документ Європейської комісії, Брюссель запропонує всім країнам-учасницям вільно приймати вакцинованих туристів. У тому числі повністю відкритися з 10 січня для іноземців, які прищепилися схваленими ВООЗ вакцинами.

Крім того, очікується, що вже сьогодні Єврокомісія порекомендує скоротити термін дії сертифікатів вакцинації від COVID до 9 місяців замість сьогоднішніх 12. Bloomberg вважає, що таким чином туристів для вільного в'їзду зобов'яжуть зробити бустерне щеплення через 9 місяців після другої дози.

Нагадаємо, на початку листопада ЄС виключив Україну з "зеленого списку" для поїздок, але остаточне рішення про правила в'їзду приймають країни-учасниці самостійно.

Зазначимо, РБК-Україна стежить за тим, які країни приймають українських туристів, і цей список постійно оновлюється.

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Евросоюзсертифікат вакцинації