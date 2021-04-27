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ЕС закупит вакцины от COVID для стран Восточного партнерства. Украина в их числе

Автор: РБК-Украина

Европейский союз закупит вакцины от COVID для стран Восточного партнерства. Ожидается, что эти вакцины смогут получить и украинские медики.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, передает польское издание wnp.pl.

Сообщается, что еврокомиссар прибыл в Польшу обсуждать поставки этих вакцин. Отмечается, что на днях Европейская комиссия объявила о контрактах на поставку 651 000 доз вакцины BioNTech/Pfizer на Западные Балканы.

"Я рад, что нам удалось проявить солидарность с регионом Западных Балкан. Мы должны повторить это в случае наших партнеров с Востока", - заявил Варгеи.

По его словам, вакцины в первую очередь будут выдаваться медикам.

"Речь идет о 530 тысячах медицинских работников в странах Восточного партнерства. Нам придется предоставить им две дозы, поэтому легко посчитать, что это более 1 миллиона доз", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что речь не идет о Беларуси, поскольку Брюссель на сегодня не контактирует с Минском. В Восточное партнерство входят: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в рамках общеевропейского договора. Партнером в такой поставке может выступить Польша.

Также министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о графике поставок вакцин от коронавируса в Украину.

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