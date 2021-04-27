ЄС закупить вакцини від COVID для країн Східного партнерства. Україна в їх числі

Повідомляється, що єврокомісар прибув до Польщі обговорювати поставки цих вакцин. Відзначається, що днями Європейська комісія оголосила про контракти на поставку 651 000 доз вакцини BioNTech/Pfizer на Західні Балкани.

"Я радий, що нам вдалося проявити солідарність з регіоном Західних Балкан. Ми повинні повторити це у випадку наших партнерів зі Сходу", - заявив Варгеї.

За його словами, вакцини в першу чергу будуть видаватися медикам.

"Йдеться про 530 тисяч медичних працівників у країнах Східного партнерства. Нам доведеться надати їм дві дози, тому легко порахувати, що це більше 1 мільйона доз", - підкреслив він.

При цьому він зазначив, що мова не йде про Білорусь, оскільки Брюссель на сьогодні не контактує з Мінськом. До Східного партнерства входять: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.