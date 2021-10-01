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Еще почти 130 тысяч украинцев привились от коронавируса

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Украина, Пятница 01 октября 2021 08:50
Еще почти 130 тысяч украинцев привились от коронавируса Фото: за сутки против COVID привили почти 130 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцину против коронавируса получили 129 533 человека. С начала вакцинальной кампании было сделано более 12,7 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В частности, за прошедшие сутки одну дозу вакцины получили 72 268 человек, полностью иммунизированны - 57 265.

Так, вчера население вакцинировали:

  • 897 мобильных бригад,
  • 2 976 пунктов прививания;
  • 346 центров вакцинации.

Всего с начала иммунизации в Украине было привито 7 072 803 человека.

Из которых получили одну дозу вакцины - 7 072 801 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 674 722 человека.

В общем количестве в стране уже проведено 12 747 523 прививки.

Напомним, что в Украине обязательная вакцинация от COVID-19 будет введена в ближайшее время.

Добавим, в Минздраве рассказали, когда в Украине начнется массовая вакцинация подростков.

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