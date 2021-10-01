Ще майже 130 тисяч українців щепилися від коронавірусу
В Україні за минулу добу вакцину проти коронавірусу отримали 129 533 людини. З початку вакцинальної кампанії було зроблено понад 12,7 млн щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Зокрема, минулої доби одну дозу вакцини отримали 72 268 людей, повністю імунізовані - 57 265.
Так, вчора населення вакцинували:
- 897 мобільних бригад,
- 2 976 пунктів щеплення;
- 346 центрів вакцинації.
Загалом від початку імунізації в Україні було щеплено 7 072 803 людини.
З яких отримали одну дозу вакцини - 7 072 801 людина, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 5 674 722 людини.
У загальній кількості в країні вже проведено 12 747 523 щеплення.
Нагадаємо, що в Україні обов'язкова вакцинація від COVID-19 буде введена найближчим часом.
Додамо, у МОЗ розповіли, коли в Україні почнеться масова вакцинація підлітків.