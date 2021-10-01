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Ще майже 130 тисяч українців щепилися від коронавірусу

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 08:50
Ще майже 130 тисяч українців щепилися від коронавірусу Фото: за добу проти COVID щепили майже 130 тисяч осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцину проти коронавірусу отримали 129 533 людини. З початку вакцинальної кампанії було зроблено понад 12,7 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зокрема, минулої доби одну дозу вакцини отримали 72 268 людей, повністю імунізовані - 57 265.

Так, вчора населення вакцинували:

  • 897 мобільних бригад,
  • 2 976 пунктів щеплення;
  • 346 центрів вакцинації.

Загалом від початку імунізації в Україні було щеплено 7 072 803 людини.

З яких отримали одну дозу вакцини - 7 072 801 людина, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 5 674 722 людини.

У загальній кількості в країні вже проведено 12 747 523 щеплення.

Нагадаємо, що в Україні обов'язкова вакцинація від COVID-19 буде введена найближчим часом.

Додамо, у МОЗ розповіли, коли в Україні почнеться масова вакцинація підлітків.

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