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Еще почти 130 тысяч украинцев вакцинировались от COVID за сутки

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса почти 130 тысяч человек. Всего в стране уже провели 26,7 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

Вчера, 13 декабря от коронавируса было вакцинировано 129 742 человека. Из которых первую дозу вакцины получили 42 956 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 86 786.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привито 14 174 401 человек.

Из них получили первую дозу вакцины - 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 544 437.

В общем количестве в стране проведено 26 718 836 прививок.

Напомним, в Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса, но не всем.

Отметим, по словам главного санитарного врача Игоря Кузина, вероятно, бустерную дозу в Украине разрешат не ранее чем с середины или же конца января 2022 года.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса