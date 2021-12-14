Еще почти 130 тысяч украинцев вакцинировались от COVID за сутки

Статистика за сутки

Вчера, 13 декабря от коронавируса было вакцинировано 129 742 человека. Из которых первую дозу вакцины получили 42 956 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 86 786.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привито 14 174 401 человек.

Из них получили первую дозу вакцины - 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 544 437.

В общем количестве в стране проведено 26 718 836 прививок.